صدرت الآن .. نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 بغداد وعموم المحافظات الدور الأول

قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية أخبارا جديدة بشأن إعلان نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 بغداد، وهذا بعد استغراق أسبوعا آخر أيضا في عمليات التصحيح والفحص في كافة المحافظات وتكثر التساؤلات من قبل الطلاب عن موعد إعلان نتيجتهم إذ تمثل لهم النتيجة الأهمية العظمى حتى يطمئنوا من مرورهم لهذه المرحلة والدخول على مرحلة تعليمية جديدة، وقامت مصادر موثوقة في الوزارة بتقديم بيانا رسميا بشأن موعد النتيجة وكيفية إعلانها وطريقة العثور عليها كل هذا إلكترونيا من المنزل دون اللجوء للولوج للمدارس أو غيرها من الجهات المختصة.

نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 بغداد

قامت تربية الرصافة الثانية الخاصة بمديرية بغداد بالإعلان عن الاستعلام عننتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 بغداد إذ تعتبر عمليات التصحيح قائمة حتى الآن ويمكن لأي طالب العثور على نتيجته كالتالي:

في البداية عليك بالتوجه إلى موقع نتائجنا من هنا .

بعدها قم بالدلوف إلى نتائج الثالث المتوسط 2024 وانقر فوق تنزيل وقم بتنزيلها.

عليك بالانتظار لبضع دقائق حتى تكتمل عملية التنزيل الخاصة بالملف.

أخيرا قم بالبحث وكتابة اسم الطالب الذي تود الاستعلام عنه.

موعد إعلاننتائج السادس الاعدادي بالعراق 2024 بغداد دور أول

ينتظر الكثير من الطلاب موعد إعلان نتيجتهم وطال انتظارهم إذ توقفت عمليات التصحيح خلال إجازة عيد الأضحى وتم استئنافها بعد إنتهاء الإجازة حتى قام المسؤولون في وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد النتيجة والذي من المقرر أن تكون خلال الأسبوع الجاري وتظهر أولا في العاصمة بغداد تليها بابل ومن ثم يتبعها باقي المحافظات في آنٍ واحد.