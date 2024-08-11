موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 في المغرب موقع وزارة المالية المغربية finances.gov.ma

خلال هذه الفترة الحالية نلاحظ من خلال محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت أن عدد كبير من الموظفين في دولة المملكة المغربية يبحثون عن موعد صرف راتب شهر أغسطس 2024 في المغرب، وذلك بعدما أعلنت أيضًا وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 في المغرب

خلال هذه الفترة ومن خلال محرك البحث الشهير جوجل، تم إجراء العديد من عمليات البحث والتساؤلات من قبل العديد من المواطنين المغاربة وخاصة العاملين في القطاع العام والخاص في البلاد حول موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2024 في المغرب، وقد أوضحت وزارة المالية المغربية أنه نظرًا لأن الموظفين المغاربة يتقاضون أجورهم في يوم 25 من كل شهر، فسيتم صرف راتب يوليو الحالي لجميع الموظفين يوم 25 أغسطس 2024، وإذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، فسيتم تأجيله أو تقديمه.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

كشفت وزارة المالية المغربية أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 1000 درهم مغربي للعاملين في القطاع العام، مقسمة على دفعتين، كل دفعة تبلغ قيمتها 500 درهم مغربي تقريبًا، على أن تطبق الدفعة الأولى في 1 يوليو 2024 والدفعة الثانية على يوليو 2025، في حين سيتم دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص على دفعتين بنسبة 5% لكل دفعة، على أن يرتفع معدل الأجور بنحو 10%.