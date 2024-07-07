ثبتها الآن .. تردد قناة الحدث 2024 على نايل وعرب سات “هنــــا” شاهد الحقيقة بكل وضوح

تعد قناة الحدث واحدة من أهم وأشهر القنوات التي تقوم بعرض الأحداث والأخبار في جميع الدول العربية، فهي ما اعرض ما يحدث في الدول العربية والغربية وكل ما هو جديد، كما تتميز القناة بسرعة نقل الأخبار وكفاءة تغطيتها للأحداث، حيث تسعى جاهدة لتقديم آخر التطورات للمشاهدين في أسرع وقت ممكن.

تردد قناة الحدث 2024

يمكن أن بقوم باستقبال القناة عن طريق ضبطها على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11372.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: قناة مفتوحة.

ساعات البث: متاحة على مدار 24 ساعة.

جودة البث: HD.

تردد آخر لقناة الحدث

يمكنك تنزيل تردد قناة الحدث على قمر صناعي آخر وهو العرب سات كما يلي:

تردد القناة: 11471.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: قناة مفتوحة.

جودة البث: SD.

كيفية تنزيل قناة الحدث 2024 على التلفاز

وسأقدم لكم كافة الخطوات اللازمة لتنزيل قناة الحدث على التلفاز بكل سهولة وتتمثل هذه الخطوات في: