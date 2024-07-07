نصف نهائي من نار: تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024 بعد اكتمال أضلاع المربع الذهبي

تشهد منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة في ألمانيا مواجهتين من العيار الثقيل بين أربعة من أكبر المنتخبات في القارة العجوز وهي إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وهولندا، حيث تتنافس هذه الفرق للوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب المرموق.

ختام ربع نهائي يورو 2024 وصعود إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وهولندا

اختتمت منافسات ربع النهائي لبطولة يورو 2024 مساء السبت، حيث شهدنا مواجهات مثيرة وقوية بين الفرق المتنافسة، في المباراة الأولى، التقى منتخب إنجلترا مع منتخب سويسرا في مباراة شهدت تنافساً شديداً بين الفريقين، حيث قدم كلا الفريقين أداءً مميزاً سعياً للوصول إلى نصف النهائي، وعلى الجانب الآخر، جمعت المباراة الثانية بين منتخب هولندا ومنتخب تركيا في لقاء لا يقل إثارة عن المباراة الأولى، حيث أظهر كل فريق مهاراته وإصراره على تحقيق الفوز.

مواعيد المواجهات النارية بين رباعي نصف نهائي يورو 2024

بعد انتهاء مواجهات ربع النهائي، تأهلت أربعة فرق إلى نصف النهائي، وهي إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وهولندا. هذه الفرق الأربعة تُعَد من أقوى المنتخبات على الساحة الأوروبية، وكل منها يحمل تاريخاً حافلاً بالإنجازات في البطولات الكبرى.

ومن المقرر أن تُقام مواجهات نصف النهائي في البطولة الأوروبية الحالية يومي 9 و10 من الشهر الجاري، حيث ستجمع المباراة الأولى بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في مواجهة يُتوقع أن تكون مشتعلة ومليئة بالإثارة، وستقام هذه المباراة يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويُنتظر أن تكون المباراة مثيرة ونهائي مبكر للبطولة نظراً لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولات الدولية.

أما المباراة الثانية، فستجمع بين منتخبي إنجلترا وهولندا يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما أن هذه المباراة أيضاً تُعد من المواجهات القوية نظراً لأداء الفريقين المميز في البطولة الحالية ورغبتهما في الوصول إلى النهائي.

موعد المباراة النهائية في يورو 2024

من المقرر أن يتقابل الفريقان الفائزان في مواجهتي نصف النهائي وجهاً لوجه في المباراة النهائية ليورو 2024، والتي ستُقام يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، ستُقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

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