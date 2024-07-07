15% زيادة للمستفيدين .. ساعات فقط على موعد صرف دعم تكافل وكرامة بعد تبكيره شهر يوليو 2024

كثير من الأشخاص الان يريدون التعرف على موعد صرف دعم تكافل وكرامة وذلك بعدما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاشارة الى هذا الموعد الذي من المقرر فيها صرف الدعم الخاص بالبرنامج، وتجدر الإشارة بان هذا البرنامج من ابرز برامج الدعم في مصر التي تقدم الدعم لجميع الأشخاص المستحقين ذو الدخل المحدود.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

يترقب كثير من الاشخاص الان موعد صرف معاشات تكافل وكرامة فمن الجدير بالذكر انه من الممكن ان يتم الاستعلام بسهوله عن هذا الدعم الخاص لبرنامج وكرامه بصوره الكترونيه وقد تم توضيح موعد صرف تلك المعاشات حيث ان ظهر ان تلك المعاشات من المقرر أن يتم صرفها في يوم 15 يوليو 2024، ويمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بسهوله الكترونيا من خلال السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الولوج لموقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية اختيار ايقونه تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة تدوين الرقم القومي للمواطن.

الخطوة الأخيرة الضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

هناك العديد من الشروط اللازمة التي لا بد من توافرها في المواطنين الذين يريدون الحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي توضح أنه ينبغي أن يكون المواطن متوفر به تلك الشروط ليتمكن من تلقي الدعم، وفيما يلي أبرز هذه الشروط: