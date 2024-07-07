جميع أفلام السنيما.. تردد قناة روتانا سنيما 2024 على نايل سات.. أقوي الأفلام الجديدة

تعتبر قناة روتانا سينما من أشهر القنوات وانجحها حيث تقدم ما هو حصري وانتشرت هذه القناة وازدهرت لما تقدمه من أعمال شيقه ومختلفة عن غيرها وظهرت قناة روتانا سينما منذ سنوات وهي قناة مميزة ولها العديد من المشاهدين لأنها تقدم اعمالها بدقة تصل إلي HD.

تردد قناه روتانا سينما 2024

تسعي جميع القنوات دائما الي تغيير ترددها لأسباب عديدة ولكي تصل دقتها الي HD بدلاً من SD وسوف نعلن لكم تردد قناة روتانا سينما الجديد علي موقع بوابة الصبح بكل جوده ودقة ومن المتاح متابعة قناة روتانا سينما علي النايل سات من التردد الجديد الذي سنوضحه الآن وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل روتانا سينما

قم بالدخول الي مكان الضبط بريسيفر الجهاز اختر النايل سات اكتب تردد القناة الجديد الذي ذكرناه املأ كل البيانات ثم بعد ذلك احفظ البيانات عند استكمال الإجراءات سوف تظهر لك القناه قم بالضغط على زر الحفظ عند الإنتهاء أخرج وابحث عن القناه

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