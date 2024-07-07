تعرف على مواعيد مباريات المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تُقام دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في أولمبياد باريس، خلال الفترة من الجمعة 26 يوليو حتى 11 أغسطس، كما تُعتبر هذه البطولة من أبرز وأهم البطولات الرياضية الدولية التي يشارك فيها معظم دول العالم في مختلف الألعاب الرياضية، وتلقى هذه الدورة اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام العالمية، إذ تُعد الميدالية الذهبية هدفاً ثميناً يسعى لتحقيقه كل لاعب وكل دولة مشاركة، يعتبر الفوز بالميدالية الذهبية إنجازاً تاريخياً يُضاف إلى سجل الدولة ولاعبها.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024

تم تحديد مجموعة المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 لتضم كلاً من إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، وقد أكد خبراء كرة القدم في مصر أن التأهل إلى الدور المقبل لن يكون سهلاً على الإطلاق، حيث يتطلب من المنتخب المصري بذل جهود كبيرة وخاصة في المباراة الأولى التي سيواجه فيها منتخب جمهورية الدومينيكان، كما الحصول على أول ثلاث نقاط هو الهدف الرئيسي للمدير الفني للمنتخب المصري روجيريو ميكالي، ويهدف الفريق لتحقيق هذا الفوز ليضمن بداية قوية في البطولة.

موعد سفر البعثة المصرية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024

من المنتظر أن تسافر بعثة المنتخب المصري إلى باريس يوم 10 يوليو المقبل للتأقلم مع أجواء الطقس هناك وأجواء البطولة، هذا التحضير المبكر يأتي ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي للمباريات القادمة بأولمبياد باريس.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان: ستُقام يوم 24 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، هذه المباراة تُعد بداية مشوار المنتخب المصري في البطولة، ومن المهم الفوز بها لتحقيق دفعة معنوية كبيرة.

مباراة مصر ضد أوزبكستان: ستُقام يوم 27 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، تعد هذه المباراة تحدياً آخر للمنتخب، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل.

مباراة مصر الثالثة بمجموعتها ستكون ضد إسبانيا: ستُقام يوم 30 يوليو 2024، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، هذه المباراة ستكون الأبرز في المجموعة، إذ أن إسبانيا تُعد من الفرق القوية والمنافسة على اللقب.

قائمة المنتخب الأولمبي المصري المشارك في الأولمبياد

جاءت قائمة المنتخب المصري الأولمبي المشارك في بطولة أولمبياد باريس القادم 2024 على النحو التالي:

في مركز حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، ومحمد سيحا.

في خط الدفاع كل من: محمد طارق، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد مغربي، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، أحمد عيد، وعمر فايد.

في خط الوسط: زيزو، كوكا، النني، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، ومصطفى ميسي.

في خط الهجوم: بلال مظهر، وأسامة فيصل.

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