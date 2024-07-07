ما هي الأوراق اللازمة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025 اولي ثانوي

يزيد اهتمام أولياء الأمور والطلاب الحاصلين علي نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024، بشان ما يخص التقديم للصف الأول الثانوي لسنة 2025، والسؤال الذي يتواجد في اذهان الطلاب حاليا ما هي الأوراق اللازم احضارها للتقديم في المدارس المختلفة ومنها ( الثانوي العام ، الدبلومات الفنية وغيرها…) حيث حددت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفني عن موعد الالتحاق بكافة المدارس الثانوية ، ويتم بداية التقديم في الصف الاول الثانوي ابتداء من يوم 3 يوليو 2024 وسوف يتم استمرارها حتي موعد 18 يوليو وسوف يتم هذا التقديم الكترونيا.

الأوراق اللازمة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025

يجب علي الطلاب لكي يتمكن كل منهما في التقديم للصف الأول الثانوي العام الدراسي 2025 تجهيز الأوراق التالية :-

اصل شهاده ميلاد حديثه وعدد النسخ 2.

6 صور شخصيه للطالب حديثه 4*6 وضرورة طباعة اسم الطالب فيها .

طلب الالتحاق بمرحله التعليم الثانوي (العام/ الفني) وضرورة احضار الدمغات الخاصة بة.

صوره من البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

بطاقه التامين الصحي.

بيان النجاح الذي يوضح فيه اجمالي مجموع المواد وفيه درجه كل ماده علي حده وعدد النسخ 3.

احضار 2 من الطوابع البريدية وهو طابع مهن تعليميه.

نعمل علي حرص وجود ملف جيد للتقديم.

عدد 4 صور من دفع المصروفات الدراسية الخاصة التي سوف ينتمي اليها الطالب.

ما هو وقت تسليم ملفات الصف الاول الثانوي لسنة 2025

أعلنت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني ان عملية تسليم ملفات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 ، سوف تتم مباشرة بعد الانتهاء امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي ، حيث ان المدارس مشغولة جدا الفترة الحالية.