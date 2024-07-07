“الرابط الرسمي res-ye.net” نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس ..خلاص على الأبواب

أعلنت وزارة التعليم في اليمن عن إتاحة رابط خاص بنتائج الصف التاسع لعام 2024، وهذا يسمح للطلاب بالتحقق من نتائجهم إلكترونيًا بعد تحميلها على الموقع الرسمي للوزارة وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلاب، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية للحصول على النتائج، أما فيما يتعلق بموعد إعلان النتائج، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم الكشف عنها قريبًا، حيث يتم حالياً مراجعة الأوراق بدقة لضمان صحة التصحيح.

رابط نتائج التاسع اليمن 2024

من بين المواقع الإلكترونية التي تمكن الطلاب من الحصول على نتائج الصف التاسع في اليمن هو موقع الإدارة العامة و أعلنت وزارة التعليم عن هذا الموقع كأداة رئيسية لاستخراج النتائج، ويمكن الحصول على النتيجة من الخطوات التالية:

يبدأ الطالب بالتوجه إلى الموقع الرسمي للإدارة العامة عبر الإنترنت و عند دخول الموقع، يتم عرض الصفحة الرئيسية التي تحتوي على عدة قوائم، من بينها قائمة نتائج الامتحانات.

كما يجب على الطالب اختيار هذه القائمة ومن داخل قائمة نتائج الامتحانات، يحدد الطالب نتيجة الصف التاسع.

ويقوم الطالب باختيار العام الدراسي المناسب من القائمة المتاحة وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل المحافظة، المدرسة، رقم الجلوس، واسم الطالب.

بعد إدخال كافة المعلومات المطلوبة، يتم الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة لعرض نتيجة الطالب.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التعليم في اليمن عن قرب صدور نتائج الصف التاسع لعام 2024 على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة و للحصول على النتائج، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية بدقة: