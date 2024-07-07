ليكا اختي الغيورة.. تردد قناة وناسة 2024 بعد التحديث نايل سات وعرب سات 24 ساعة دون تقطيع

قناة وناسة تعتبر واحدة من القنوات المفضلة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، تشتهر وناسة بمحتواها الهادف الذي يساهم في تعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم بطرق مبتكرة ومسلية، من برامج الرسوم المتحركة الممتعة إلى الفقرات التعليمية الشيقة، تسعى القناة دائما لتقديم تجربة تلفزيونية مميزة ومفيدة للصغار وأولياء الأمور.

تردد قناة وناسة الجديد

اليكم تردد قناة وناسة الجديد 2024علي نايل سات:

التردد الخاص بقناة وناسة الجديدة على نايل سات: 11470 .

القمر الصناعي الخاص بقناة وناسة الجديدة على نايل سات: نايل سات.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة الجديدة على نايل سات: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بقناة وناسة الجديدة على نايل سات: عمودي.

برامج قناة وناسة

قناة وناسة تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال والعائلات، وتشمل عادة:

تشمل مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة المفضلة للأطفال.

تقدم برامج تعليمية تعلم الأطفال مهارات جديدة بطرق مسلية.

برامج ترفيهية كمسابقات و ألعاب، وفقرات ترفيهية تجذب الأطفال.

ورش عمل وأنشطة تشجع على الإبداع والتفاعل الإيجابي.

تقديم برامج دينية وثقافية للقيم والتقاليد الثقافية والدينية بطرق مناسبة للأطفال.

برامج يمكن للأسرة مشاهدتها معا والاستمتاع بها.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تتميز بالعديد من الجوانب التي تجعلها شعبية بين الجمهور العربي، ومن بين أبرز المميزات: