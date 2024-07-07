قناة بطوط عالم ممتع من الترفيه والتعليم للأطفال.. حمل التردد الجديد وعيش اللحظة مع الاطفال

تعتبر قناة بطوط من اشهر وأنجح القنوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة ولها الكثير من المشاهدين من كبار و صغار لما تقدمه من محتوي هادف وجديد يبحث عنه الجميع وتقدم العديد من البرامج المختلفة منها الترفيهي والثقافي، وأيضا التعليمي وتقوم أيضا بتقديم المسابقات التي تنمي قدرات الطفل وتنقله إلي الأفضل وتقدم كل ذلك بصوت وصورة رائعين.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تريد قناة بطوط أن تحتل رقم 1 بالنسبه للقنوات الأخري لذا تقدم ما تقوم به من برامج علي كثير من الأقمار الصناعية وعلى منصات السوشيال ميديا حتي يمكنها اجتساح الساحة ونشر ما تقوم به من مجالات علي جميع مستوى الدول العربيه فهي دائما تقوم بتجديد وتغيير التردد الخاص بها ويمكن العثور علي التردد من خلال القمر الصناعي نايل سات وهو:

تردد القناة هو 12562.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ هو 4/3.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة بطوط على عرب سات

تقدم قناة بطوط الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة مثل الكرتون والبرامج التعليمية وأغاني الأطفال التي يحبوها وكل هذه البرامج يستفيد منها الطفل سواء في التعليم أو معامله الناس في التعاون والمحبه وتوضح لهم ما هو خير وإيجابي عن ما هو سوء وسلبي ويسعد الأمهات بذلك لأنه يساعدهم في التربية السويه ويمكن مشاهدة تلك البرامج من التردد التالي:

تردد القناة 11594.

معدل الترميز هو 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصويب الخطأ هو 6/5.

جودة القناة HD.

طرق تعديل التردد وضبطه علي جهاز الإستقبال

لكي تتمكن من ضبط وتعديل التردد عليك بإتباع الخطوات الآتية: