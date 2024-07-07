بوابة فيتو نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة نت natega4dk.net

صرحت وزارة التربية والتعليم عن كيفية الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع التعليم الفني وذلك لجميع محافظات مصر، ويتم ذلك من خلال ادخال رقم الجلوس واسم الطالب ايضا، وذلك بعد ان انتهت عملية تصحيح اوراق الاجابات في كل المحافظات المصرية ، وبدأت عملية المراجعة التي تستمر لمدة 48 ساعة فقط، وقد أشارت الوزارة علي ان النتائج سوف يتم صدورها علي الكثير من المواقع الالكترونية المخصصة.

بوابة فيتو نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

عملت الوزارة علي الانتهاء من التصحيح وذلك من أجل اعلان كشف النتائج للطلاب في أسرع وقت ممكن، وسوف يتم اعلانها في جميع المدارس بكافة المحافظات المصرية، وذلك في خلال يومين فقط ، كما سوف يتم رفعها علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني ايضا المتواجد علي شبكة الانترنت، وقد قرر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي جميع المصححين الوقوف بجانب الطلاب اثناء عملية التصحيح فلا داعي للخوف علي الأطلاق.

نتيجة الدبلوم برقم الجلوس

لكي تتمكن في الاستعلام علي نتيجة الدبلوم الفني للعام الدراسي 2024 يجب عليك اتباع الأتي :-