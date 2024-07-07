تحديث واتساب الأزرق apk ضد الحظر الاصدار الجديد ⭐⭐⭐⭐.. نسخة مجانية امتلكها قبل صحابك

يعتبر واتساب الأزرق من أفضل تطبيقات الواتساب التي يفضلها العديد من المستخدمين، وهذا لأنه يوفر امتيازات وخصائص كثيرة متميزة والتي من أبرزها حماية الخصوصية لكل المستخدمين، ويمكن تحميله على الهواتف النقالة بكل سهولة، وكانت النسخة الأخيرة المحدثة من تطبيق واتساب الأزرق هي نسخة عام 2024م التي أعلنت عن الإصدار الأخير من التحديثات المتميزة لتطبيق الواتساب الأزرق.

واتساب الأزرق

تطبيق واتساب الأزرق هو عبارة عن نسخة تم تعديلها لنسخة الواتساب العادية، والتي توفر امتيازات وخصائص كثيرة للمستخدمين، يتم من خلالها الحصول على أمور لا يمكن أن تتوفر لدى مستخدمي الواتساب العادي.

ويعمل هذا التطبيق على إضافة محسنات لواجهة البرنامج، وإضافة أفضل الثيمات المخصصة لذلك، ويمكن له أيضًا أن يوفر التزامن في الرد على الرسائل، وتغيير ألوان الرسائل والتطبيق وما إلى ذلك من الخدمات المتميزة.

طريقة تحميل واتساب الأزرق

يوجد طريقة بسيطة يمكن من خلالها تحميل واتساب الأزرق، وهذه الطريقة تتمثل في الخطوات التالية:

يتم تنزيل التطبيق أولًا من خلال محرك البحث جوجل، وليس من خلال المتجر.

بعد تزيل الملف يتم بدء التحميل من خلال تسجيل الدخول عليه.

يتم التسجيل عن طريق رقم الهاتف مثل الواتساب العادي.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرسل على الهاتف الجوال.

ومن ثم يمكن الاستمتاع بكل امتيازات تطبيق الواتساب الأزرق.

مميزات واتساب الأزرق

يعمل على التطبيق على توفير الكثير من المميزات، والتي تتمثل في الآتي: