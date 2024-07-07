طلع الزين من الحمام.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات “نزلها الآن ودلع أولادك”

الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معرفة تردد قناة كراميش فهي تعد من أهم وأبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقوم بعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال ونالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الوطن العربي كما حققت القناة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش للأطفال.

تردد قناة كراميش 2024 على القمر الصناعي نايل سات

في الآونة الأخيرة تزايد البحث عبر الإنترنت عن معرفة التردد الجديد لقناة كراميش حيث يمكن تنزيل القناة عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال المعلومات الآتية:

تردد قناة كراميش هو: 11429.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش على العرب سات الصناعي

كما يمكن تحميل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات وذلك عن طريق كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة: 11390.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الترميز هو: 27500.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال في وقت قصير ومن أبرز مميزاتها ما يلي:

تعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

كذلك تقدم القناة محتواها بشكل مجاني دون الحاجة لدفع اشتراك.

تقوم ببث محتواها بصورة جيدة ونقية وصوت واضح.

تعرض محتوى يتناسب مع كافة الأعمار.

تساعد الطفل على تعلم السلوكيات الإيجابية.

أغاني قناة كراميش 2024

تقوم قناة كراميش الفضائية بعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من الأطفال ومن أبرزها مايلي: