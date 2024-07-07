جميع المباريات.. تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات وعرب سات.. حملها وشاهد المباريات

لقد كثرت معدلات البحث من خلال المواطنين في دولة العراق علي تردد قناة الرابعة الرياضية، حيث تعتبر من أبرز القنوات التي تقدم محتوى رياضي وحصري ومتميز، كما تعتبر واجهة رئيسية لمحبي الرياضة مثل كرة القدم، كما يسعى معظم الشباب إلى متابعة أخبار رياضة كرة القدم وأحدث المباريات، كما توفر تغطية شاملة للبطولات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى برامج تحليل المباريات، كما يستضيفون بعض من الخبراء والمحللين الرياضيين، كما تتميز بجودتها العالية التي تجعل المشاهد أكثر استمتاعا.

تردد قناة الرابعة الرياضية بالعراق نايل سات 2024

سوف نقدم لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بقناة الرابعة الرياضية بالقمر الصناعي نايل سات وهي:

تردد القناة: 11334.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة : أفقي (H).

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 6/5.

جودة القناة : HD.

القمر الصناعي الخاص بالقناة : نايل سات.

تردد قناة الرابعة الرياضية بالعراق عرب سات 2024

سوف نقدم لكم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بقناة الرابعة الرياضية بالقمر الصناعي عرب سات وهي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة : عرب سات.

التردد الخاص بالقناة : 11747.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة : أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 6/5.

طريقة ضبط استقبال القناة

يمكنك ضبط استقبال قناة الرابعة الرياضية على حسب نوع القمر الصناعي المتوفر لديك وذلك باتباع عدة خطوات وهي: