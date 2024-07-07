“أدفع فواتيرك بضغطة زر” طريقة شحن فواتير الأرضي والكهرباء والمياه عبر انستا باي بدون رسوم

يرغب العديد من المواطنين في دفع فواتيرهم إلكترونيًا عبر تطبيق انستا باي، حيث إن هذا التطبيق يحمل العديد من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، حتى أن التطبيق يُتيح التحويل البنكي المباشر والتحويل اللحظي أمام جميع المتقدمين عبر الهاتف الجوال، ويمكنك القيام بفعل ذلك، وفقًا لمجموعة من الخطوات والإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية شحن فواتير الأرضي والكهرباء عبر انستا باي

جميع الخدمات التي يتم دفعها عبر تطبيق انستا باي هي بدون رسوم ويمكنك تأديتها إلكترونيًا، حتى أن التطبيق هو مرخص من البنك المركزي المصري تسهيلاً على المواطنين في خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يتم القيام بفتح تطبيق انستا باي عبر هاتفك الجوال.

مع تسجيل الدخول بالبصمة أو الإصبع.

ثم يتم التوجه إلى خدمات التطبيق.

اختيار الخدمة التي ترغب في سدادها سواء كانت كهرباء انترنت أرضي وغيرها من الخدمات الألخرى.

ليتم النقر مباشرة على زر الخدمة لإظهار قيمة الفاتورة الواجب تسديدها.

إدخال الرقم السري والنقر على زر “تأكيد”.

ليتم دفع قيمة الفاتورة عن بُعد وبكل سهولة.

كيف أدفع فاتورة النت عبر انستا باي

طريقة دفع فاتورة الإنترنت عبر تطبيق انستا باي هي نفس الطريقة السابقة، وبإتباع الخطوات الأتيه:-