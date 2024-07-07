اكتشف التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2024 بوابتك لعالم الترفيه والتعليم للأطفال

لقد كثرت التساؤلات من خلال المواطنين حول تردد قناة طيور الجنة بيبي، لأنها تعتبر من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مخصص للأطفال في الوطن العربي، كما تقدم محتوي ترفيهيا وتعليميا متميز يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية والتعليمية لدى الأطفال، كما أنها انطلقت في عام 2008، كما نجحت في جذب ولفت انتباه الكثير من أولياء الأمور والأطفال بفضل أغانيها المتنوعة وبرامجها الترفيهية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز المهارات لدى الأطفال، كما تعتبر من الاختيارات الأمثل التي تبحث عنها بعض الأسر لتقديمها كمحتوي هادف إلى الأطفال، كما تتميز بجودتها العالية التي تجعل الأطفال أكثر استمتاعا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي بقمر نايل سات 2024

التردد الخاص بالقناة : 11274.

الاستقطاب الخاص بالقناة : عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 3/4.

الجودة الخاصة بالقناة : SD.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات 2024

التردد الخاص بالقناة : 11396.

الاستقطاب الخاص بالقناة : عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة : 3/4.

الجودة الخاصة بالقناة : HD.

طريقة ضبط استقبال قناة طيور الجنة بيبي

يمكنك ضبط استقبال قناة طيور الجنة بيبي على حسب نوع القمر الصناعي المتوفر لديك وذلك باتباع عدة خطوات وهي: