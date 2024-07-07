“متاح وشغال”.. رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq وموقع نتائجنا في جميع المحافظات

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول، يبحث الالاف من الطلاب عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول الذي سيتيح لهم امكانية الحصول على الدرجات التفصيلية في كافة المواد الدراسية التي ادوا بها الامتحانات خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت الكنترولات أن اعمال التصحيح ورصد الدرجات قد اوشكت على الانتهاء وسط توقعات بارتفاع نسبة النجاح هذا العام، واليكم طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

يمكنك الآن زيارة رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول ومتابعة أخر الاخبار المتعلقة بالنتيجة، حيث من المقرر أن يتم رفع كشوف النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة قريبا، وقد حددت الوزارة يوم السابع والعشرون من الشهر الجاري موعد رسمي للكشف عن تلك النتائج المصيرية التي تحدد مستقبل الطالب ووجهته التعليمية التالية، واليكم كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية:

فتح الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول.

قم بادخال الرقم الامتحاني للطالب مع ارفاق كافة البيانات اللازمة.

النقر فوق زر ” استعلام”.

وبذلك تظهر أمامك النتيجة المستعلم عنها.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بالاسم

كما يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بالاسم عبر موقع نتائجنا في أقل من دقيقة، ليتم تحميل كشوف النتيجة بصيغة pdf على جهازك: