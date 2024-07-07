خطوات تحميل واتس اب عمر الأزرق التحديث الاخير مجانا تحسينات إضافية

واتساب عمر الأخضر هو نسخة الواتساب التي تحمل اللون الأزرق المميز ويحمل عدد كبير من المميزات للمستخدمين بعد التحديث الاخير قد تم اضافه عدد كبير من التحسينات التي سوف يستفيد منها جميع الافراد عند تنزيل واتساب عمر الأزرق، حيث ان التطبيق يساعدك على مراسلة الآخرين من مكالمات وارسال فيديوهات ومستندات وصور وغيرها بشكل مجاني، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريق التحميل واتساب عمر الازرق مميزات الاصدار الاخير

مميزات واتساب عمر الاصدار الاخير

يمكن ان تعرف من يكتب لك الرساله اذا كان رقم محفوظ في جهازك ام لا وسوف يصلك إشعار بذلك

يمكنك ان تحصل على اشعار عند قراءة الطرف الآخر الرسائل التي قمت بارسال بارسالها له عن طريق تحديد الرسالة والضغط على تنبيه عند القراءة من الاعدادات

تحسين عمر النسخه وعدم الحظر بسهوله

إتاحة ميزة تبديل الوضع النهاري والليلي على الشاشة الرئيسية

تصحيح اخفاء حاله المشاهدة حيث ان الطرف الاخر لا يعرف اذا قمت بمشاهدة الحاله ام لا

تحسين تجربة المشاهدة الوسائط للمره الواحده حيث يمكن للمرسل أن يراها لمره واحده فقط ثم يتم إزالتها بشكل تلقائي ولم يستطيع الرجوع اليها مرة اخرى

تحسين سعة التخزين الهواتف والاندرويد 14

عمل نسخ احتياطية واستصدار الإصدارات

تنزيل سمات كثيره متنوعه ومختلفه

تحديث واتساب عمر الأزرق

يجب أن تقوم بتحديث واتس آب عمر الأزرق بشكل مستمر للحصول على التحسينات والمميزات التي يوفرها للمستخدم ويمكنك ذلك من خلال رابط التطبيق الرسمي والضغط على تحديث ثم الانتظار قليلا حتى يصلك إشعار بذلك.