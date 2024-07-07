بشكل رسمي تعرف الآن على موعد نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا

بدأ البحث عن موعد نتائج السادس الاعدادي العراق فقد بدأ طلاب الصف السادس الإعدادي فى العراق الامتحانات النهائية فى يوم السبت الموافق 8من شهر يونيو2024 وانتهت الإمتحانات يوم الأربعاء 3يوليو بمادة اللغة الفرنسية وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الصف السادس الإعدادي سوف يتم الاعلان عنها فى أواخر شهر يوليو ويمكن الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي بخطوات بسيطة.

موعد نتائج السادس الاعدادي العراق

تم الإعلان أن موعد نتائج السادس الاعدادي العراق سيكون فى أواخر شهر يوليو وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح بشكل دقيق لتلافى وقوع أى أخطاء فى نتائج الطلاب التى ينتظرونها بقلق وترقب ومن خلال الاستعلام الالكتروني عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق يمكن الحصول على النتيجة:

يمكن الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي العراقي من خلال طريقتين:

من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتم اختيار نتائج الطلاب الصف السادس الإعدادي .2024

ثم ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

أو من خلال موقع نتائجنا والذى ترفع عليه نتائج المحافظات العراقية كلها

من الصفحة الرئيسية لموقع نتائجنا .

يتم اختيار المحافظة التى يسكنها الطالب.

يتم الدخول إلى الادارة التعليمية التابع لها مدرسته.

وفى مستطيل البحث يتم كتابة اسم المدرسة والضغط على عرض النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي العراق2024

ستكون نتائج الصف السادس الإعدادي فى العراق متاحة بعد اعتمادها فى أواخر شهر يوليو أو الأول من أغسطس على أقصى تقدير.

فقد انتهى الطلاب من أداء إمتحانات نهاية العام منذ أيام قليلة وبدأت بعدها أعمال التصحيح لأوراق الطلاب الإمتحانية والتى ستستغرق حوالى الأسبوعين أو أكثر ليتم بعدها رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكترونى وإرسالها الى المدارس الاعدادية لتكون متاحة لطلاب الصف السادس الإعدادي.