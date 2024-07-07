تطالب الدعاء لها بالشفاء… نشوى مصطفى تتعرض لحادث سير صعب وتوضح حالتها الصحية

أثارت الأنباء حول تعرض الفنانة نشوى مصطفى لحادث قلق جمهورها ومتابعيها، وذلك بعدما نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا لأشعة قامت بإجرائها وأجرت الفنانة نشوى مصطفى فحوصات بالأشعة للصدر والحوض، وأيضاً تصوير بالموجات الصوتية على البطن والحوض، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية بعد تعرضها لما وصفته بـ “حادث موت” في منشورها.

تفاصيل حادث نشوى مصطفى

قالت الفنانة نشوى مصطفى عن الحادث: “قدر الله وما شاء فعل. ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادث قاتل، كل من يرى السيارة يتعجب كيف أنني بفضل الله ما زلت على قيد الحياة.”كما علقت قائلة بعبارة “الدنيا لا تستحق” متأثرة بحادثتها، وتابعت المنشور بالدعاء لها ولوالديها ولأصحاب الحقوق عليها، شاكرة الله على إنقاذها من الموت. واختتمت المنشور بقولها “من له حق عندي لا أعلمه، فليسامحني لوجه الله تعالى”.

حالة نشوى مصطفى الصحية

بعد الأخبار حول حادث نشوى مصطفى الذي أشاع الذعر بين جمهورها، قامت الفنانة بنشر منشور آخر لتهدئة جمهورها حول حالتها الصحية وبدأت المنشور بشكر جمهورها قائلة: “أنتم نعمة عظيمة ورزق كبير في حياتي، ألف شكر، ألف شكر لله الذي رزقني بمحبتكم أتمنى أن أتمكن من الرد عليكم وشكركم فرداً فرداً والله بشكل شخصي”

كما أوضحت حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير بفضل الله، فقط بعض الرضوض وتمزق الأربطة والكدمات. الحمد لله والشكر لله” وعن حالة سيارتها، قالت نشوى مصطفى: “صحيح أن السيارة تضررت بشكل كبير وللأسف ليست مؤمنة، لكن الله حماني بفضلها. الحمد لله والشكر لله كثيرًا.”

واختتمت منشورها بالدعاء لجمهورها وقدمت اعتذارها عن عدم قدرتها على الرد على المكالمات بسبب تعرضها لصدمة كما قالت: «ربنا يحافظ عليكم وعلى كل أحبائكم»، وأردفت: «أعتذر عن إغلاق الهاتف، لا زلت مصدومة لبضع لحظات فقط، لكن كان ذلك أمرًا مرعبًا للغاية» وقالت: اللهم اجعلنا من الذين قلت عنهم “فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”.أثارت أخبار حادثة نشوى مصطفى قلقاً كبيراً بين جمهورها. لكنها قدمت بعض التطمينات في منشورها الأخير حول حالتها الصحية، حيث أوضحت أنها تعاني من بعض الرضوض والكدمات وتمزق في الأربطة.