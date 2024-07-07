حمل النتائج pdf.. اهم الخطوات والشروط للاستعلام والحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

أوضحت الحكومة بالعراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل الحكومة العراقية من أهم وأفضل البرامج التي تقدم الدعم للمواطن العراقي الذي ليس لديه اجر ثابت ويواجه صعوبة في الحياة تقدم منظمة الحماية الاجتماعية بالعراق مساعدات ماليه دائما على المواطنين الذين يستحقون الدعم وذلك عن طريق منصة مظلتي وهي توفر الاستعلام عن تلك الأسماء المستحقة بكل سهوله، وتعرض اهم الشروط الواجبه حتى يتم الحصول على الدعم وسوف نوضح لكم تلك الشروط من خلال المقال الآتي.

أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في الوجبه الاخيره

وفرت الحكومة بالعراق للمواطنين الذين يحصلون على الدعم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في اخر وجبه عن طريق منصة مظلتي وأتاحت تلك المنصة فرص كثيرة للمواطنين في أكثر من مجال مثل التأهيل والتدريب ومجال التعليم وأيضا الدعم المالي، ولكي تتمكن من معرفة أسماء المشمولين عليك بهذه الخطوات:

الدخول على منصة مظلتي. سجل بيانات الدخول وانقر علي دخول. ادخل الي قسم الخدمات الالكترونيه. اختر الاستعلام عن أسماء المستحقين من الرعاية الاجتماعية. اختر الدفعه المراد الإستفسار عنها. حدد المحافظة التي يسكن فيها المستفيد. ادخل البيانات الشخصيه بصوره صحيحه. انقر علي خانة الاستعلام انتظر قليلا لتظهر لك أسماء المستحقين من الرعاية الاجتماعية. امكانك علي العثور على القائمة بطريقة bdf والبحث عن أي اسم

ويمكنك بهذه الطريقة أن تتعرف عن أسماء المستحقين في الوجبه الاخيره من الرعايه الاجتماعيه

شروط الاستفاده من الدعم المالي بالرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة بالعراق عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المستحقين بالدعم بالرعاية الاجتماعية في العراق لسنة 2024 وهذه الشروط هي كالاتي: