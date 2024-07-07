لولو يا لولو .. تردد قناة وناسة لولو الشطورة القناة الأولى المفضلة في العالم العربي للأطفال

يقوم الكثير من المواطنين في الوقت الحالي بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديدة، والتي تتميز بمحتوى فريد يتم عرضه على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش على الرغم من وجود قنوات أخرى تقوم بتقديم محتوى مميز، إلا أن وناسة تحتل مكانة متميزة ولها جمهور كبير في الوطن العربي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقعكم البديل على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تردد قناة وناسة بيبي

قناة وناسة هي إحدى القنوات المميزة التي اكتسبت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة وأصبحت واحدة من أهم قنوات الأطفال ولذلك، يبحث الكثيرون عن تردد وناسة الجديد لمشاهدتها عبر أجهزة الريسيفر يستمتع الأطفال بمتابعة برامجها والأنشطة المسلية التي تقدمها وفيما يلي سنذكرتردد القناة:

اسم القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصويب الخطأ: 3/4

جودة القناة: SD (الوضوح القياسي)

أغاني قناة وناسة للأطفال

اشتهرت قناة وناسة بشخصية لولو، وهي فتاة صغيرة تقدم نصائح هامة للأطفال عبر مقاطع الفيديو الغنائية والصور الملونة بالإضافة إلى شخصية لولو، تجمع القناة بين عدد من الشخصيات الكرتونية الأخرى مثل لولو الشطورة، عمو الشرطي واوا، عمو الشرطي في المستشفى، لولو عايزة ماما، وأغنية لولو الشطورة حيث تعرض القناة أيضًا مجموعة من البرامج والأغاني التي انتشرت ونالت إعجاب الكثيرين حول العالم إذا كانت القناة هي واحدة من القنوات التي تبث على مدار 24 ساعة بدون انقطاع وبدون فواصل إعلانية مزعجة، فإنها أيضًا قناة مجانية بالكامل وتقدم محتوى تسلية وتعليم يجعلها ضرورية في كل بيت يحتضن طفلًا صغيرًا.