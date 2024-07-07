“مليووون مبروووك النجاح” عبر اللينك الرسمي fany.emis.gov.eg نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

تتزايد رغبة الطلاب والطالبات كل يوم في البحث عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 على الإنترنت، حيث ينتظرون هذه النتائج بشغف و من المتوقع أن يتم الاعلان عن وزارة التربية والتعليم الفني عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد وفرت الوزارة رابطًا للاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس و في هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عبر موقعنا البديل.

نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الوصول إلى نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الفني، حيث أعلنت الوزارة عن سلسلة من الخطوات البسيطة للاستعلام عن النتيجة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الفني و يتم النقر على أيقونة نتائج الامتحانات .

تحديد الصف الدراسي والعام الحالي 2024 وهنا عليك اختيار القسم الفني المناسب للطالب.

ثم يمكنك إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب، رقم الجلوس، والمحافظة.

وكتابة اسم المدرسة التابع لها الطالب.

انقر على خانة استعلام عن النتيجة والانتظار لظهور النتيجة على الشاشة بتفاصيلها ودرجاتها.

موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 خلال الساعات القادمة، بعد إتمام جميع الإجراءات اللازمة لمراجعة أوراق إجابات الطلاب وتدقيق الدرجات بدقة، و يهدف ذلك إلى ضمان حصول كل طالب على حقوقه بدقة، ولتجنب أي أخطاء و بعد ذلك، ستتم الموافقة النهائية على النتائج من قبل الوزير، حيث ستكون النتائج متاحة بشكل إلكتروني على موقع الوزارة، وهذا يتيح للطلاب الوصول إليها بسهولة باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.