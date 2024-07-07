فرحة وهيصة للصبح 😍.. فئات يحق لها ركوب القطار ببلاش طول السنة.. يابختك لو انت منهم

في مصر، توجد فئات محددة لها الحق في ركوب القطارات مجانا، وذلك بناء على سياسات اجتماعية تهدف إلى دعم شرائح معينة من المجتمع، لذلك في مقال اليوم وعبر موقعنا البديل سوف نتعرف على هذه الفئات التي يحق لها ركوب القطار في مصر دون دفع اي رسوم او تذاكر تابعونا لكي تتعرفو عليها.

فئات يحق لها ركوب القطار ببلاش

ذوي الاحتياجات الخاصة: يحق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ركوب القطارات مجانا أو بأسعار مخفضة، يشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، ويتم توفير تسهيلات خاصة لهم أثناء السفر.

المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة: تمنح تذاكر مجانية أو مخفضة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب تنقلهم بشكل مستمر لتلقي العلاج.

كبار السن: يمنح كبار السن عادة من يبلغون 60 عاما فما فوق تخفيضات خاصة على تذاكر القطارات، وقد تمنح لهم بعض الرحلات مجانا في بعض المناسبات أو المناطق.

الطلاب: الطلاب في مراحل التعليم المختلفة المدارس، الجامعات، المعاهد يحصلون على خصومات على تذاكر القطارات، وقد تمنح لهم تذاكر مجانية في بعض الحالات بناء على السياسات التعليمية أو الاجتماعية.

بعض الفئات الاخري