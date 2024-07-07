استمتع بأشهى بيتزا الفراخ والجبنة بوصفة سهلة وسريعة تضاهي مذاق المطاعم

قبل البدء بتحضير البيتزا، من المهم التأكد من توافر جميع المكونات اللازمة لضمان نتيجة مثالية.

دجاج مسحب ومقطع إلى شرائح رفيعة

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة شيدر مبشورة

صلصة بيتزا جاهزة أو محضرة في المنزل

عجينة بيتزا جاهزة أو محضرة في المنزل

زيتون أسود مقطع

فلفل رومي مقطع إلى شرائح

بصل مقطع إلى جوانح

بهارات البيتزا (أوريجانو، ريحان، ثوم بودرة، ملح، فلفل أسود)

طريقة التحضير:

الآن بعد أن أصبحت المكونات جاهزة، دعونا ننتقل إلى خطوات التحضير الدقيقة لضمان بيتزا مثالية.

ابدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. في مقلاة، قم بقلي شرائح الدجاج بقليل من الزيت حتى تنضج تمامًا. افرد عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق لمنع الالتصاق. وزع صلصة البيتزا على سطح العجينة بالتساوي. أضف شرائح الدجاج المقلية فوق الصلصة. رش الجبنة الموزاريلا والشيدر بالتساوي فوق الدجاج. أضف الزيتون وشرائح الفلفل الرومي والبصل. انثر بهارات البيتزا فوق المكونات. اخبز البيتزا في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية والجبنة ذائبة.

وهكذا، بخطوات بسيطة وواضحة، يمكنكم الآن الاستمتاع ببيتزا الفراخ والجبنة الشهية في راحة منزلكم، هذه الوصفة تضمن لكم مذاقًا رائعًا ومظهرًا جذابًا يشبه ما تقدمه المطاعم. لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة ومشاركتها مع أحبائكم، استمتعوا بكل قضمة من هذه البيتزا الغنية بالنكهات والمكونات الطازجة، ولا تنسوا أن تجربوا إضافة مكوناتكم المفضلة لتخصيص الوصفة حسب ذوقكم الخاص.