“عبر اللينك الرسمي” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf الحكومة العراقية تعلنها!

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الرقمية في ملف PDF، ومن جانبها الوزارة تقوم حاليًا بدراسة جميع الطلبات المقدمة لضمان تلبية احتياجات المتقدمين، و يتم رفض الطلبات التي لا تتوافق مع الشروط المحددة على الفور، فالرعاية الاجتماعية تشكل جزءًا من الدعم الحكومي المقدم في العراق للعديد من الفئات السكانية، بهدف تقديم المساعدة المالية اللازمة لهم.

كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إمكانية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي و للاستفادة من هذه الخدمة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط الرسمي لمنصة مظلتي الرقمية.

هنا سجل دخولك عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة.

اختر خدمة أسماء الضمان الاجتماعي من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ثم حدد رقم الوجبة والمحافظة المعنية و أدخل جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

هنا تحقق من دقة البيانات المدخلة، حيث ستعرض القوائم التي تحتوي على أسماء المستفيدين خلال بضع دقائق.

كما يمكنك تنزيل القوائم والبحث عن الاسم المطلوب بسهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن الشروط الضرورية للحصول على الدعم الاجتماعي والتي تكون كما يلي :