اجباري وليس اختياري.. قرار حكومي بتغيير العدادات القديمة واستبدالها بمسبقة الدفع وأهم الخطوات المطلوبة للتقديم

تغيير العدادات القديمة، ‏الحكومة المصرية حريصة دائما على خدمة المواطنين ولذلك تم الإعلام في قرار رسمي بضرورة تغيير أي عداد كهرباء قديم إذا حدث فيه أي تلف واستبداله بعداد حديث مسبق الدفع حتى لا يتعرض لأي عقاب أو مسألة قانونية، وذلك لأن الدولة حريصة كل الحرص على تطوير البنية التحتية الخاصة بها وتوفير الكهرباء بكافة الطرق والوسائل أيضا والعداد الحديث قادر على هذا الأمر على عكس العدادات القديمة تماما ولذلك أصبح قرار التغيير إجباري وليس اختياري وذلك ما تم التصريح به من قبل وزارة الكهرباء في الساعات القليلة الماضية.

قرار حكومي بتغيير العدادات القديمة إجباريا وليس اختياريا

‏قامت الحكومة المصرية بالتحديد وزارة الكهرباء بالإعلان عن ضرورة والزام تغيير العدادات القديمة بعدادات أخرى مسبوقة الدفع متطورة ترشد الكهرباء بدرجة كبيرة بغرض تطوير البنية التحتية الخاصة بمصر، ويرجع هذا الأمر إلى محاولة الحكومة لتوفير عدد الموظفين والتخلص من الفواتير وتسهيل دور شركة الكهرباء المصرية أيضا حيث أنه سوف يتم الاستغناء عن محصلين الكهرباء بشكل أكيد، وأيضا سوف تختفي الفواتير الورقية تماما وهذا سوف يعزز من مستوى المعيشة في مصر.

خطوات تغيير العدادات القديمة

‏قامت وزارة الكهرباء بتحديد خطوات الاستبدال الخاصة بالعدادات الكهربائية: