التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة: استعلامات الرعاية الاجتماعية تتخطى الحدود التقليدية في 2024

الاستعلام الإلكتروني: نافذة جديدة للتواصل مع المواطنين

تمثل الخدمات الإلكترونية جسرًا للتواصل بين الحكومة والمواطنين، وتعد منصة مظلتي الإلكترونية أحدث إضافة لهذا الجسر، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وذلك عبر المنصة الرقمية التي توفر للمستخدمين إمكانية الاستعلام بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من خدمة الاستعلام، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع منصة مظلتي الرقمية. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. الضغط على زر الاستعلام. تحديد رقم الوجبة المطلوبة. إدخال اسم المحافظة. تسجيل بيانات المستعلم. النقر على عرض النتيجة. انتظار عرض حالة الطلب.

معايير الأهلية للدعم الاجتماعي

لضمان الشفافية والعدالة، حددت الوزارة معايير محددة للأهلية:

الجنسية العراقية.

الإقامة المستمرة داخل العراق.

العمر بين 18 و60 عامًا للذكور.

عدم وجود مصدر دخل ثابت.

أسرة لا تقل عن 4 أفراد.

عدم امتلاك أصول ذات قيمة عالية.

عدم الحصول على معاش تأميني.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية

تشمل الفئات المستفيدة:

الأسر الفقيرة.

زوجات السجناء بشروط معينة.

العاطلون عن العمل.

في ختام هذا المقال، نؤكد على أهمية التحول الرقمي الذي يسهم في تسهيل الإجراءات ويعزز من شفافية الخدمات، وتعد منصة مظلتي الإلكترونية خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ونتطلع إلى مزيد من التطورات التي ستحملها الأيام المقبلة في هذا المجال.