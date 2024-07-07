سيبي عيالك وروقي بالك .. تردد وناسة بيبي الجديد لولو يا لولو استقبل الآن

تعتبر قناة وناسة بيبي هي من أفضل قنوات الأطفال التي تم إصدارها في الآونة الأخيرة، حيث تتخصص القناة في بث العديد من الأغاني التي تمكن الطفل من الاستفادة بوقته وتساعد في تسليته، كما تقوم بعرض بعض البرامج والأفلام والأناشيد الترفيهية و المختلفة، وذلك مكن القناة من تحقيق النجاح الكبير في كافة أنحاء الوطن العربي منذ إطلاقها، وخلال ذلك المقال سنتعرف على تردد قناة وناسة بيبي بشكل مفصل.

تردد وناسة بيبي

تعتبر قناة وناسة هي من أكثر القنوات الناجحة بفضل محتواها المميز الذي توفره لجميع الأطفال، كما تعرض لكم الأغاني التربوية والترفيهية بطريقة مجانية طوال ساعات اليوم، وإليكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أما بالنسبة لتردد القناة الحديث على القمر الصناعي عرب سات فجاء كالتالي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ :4/3.

معدل الترميز: 27500.

أغاني قناة وناسة للأطفال

تقوم وناسة بعرض باقة ضخمة من الأغاني والأناشيد التي يحبها جميع الأطفال، ومن أبرزها أغنية لولو المحبوبة والتي يعشقها جميع الأطفال، كما تقوم القناة بعرض هذه الأغاني:

أغنية لولو صارت شطورة.

أغنية لا تفتحي الباب إلا لبابا وماما.

أغنية لولو ماذا تشتري في المول.

أغنية لولو أضاعت الجزمة.

الأغنية الجميلة لولو في ورطة.

جدير بالذكر بأن قناة وناسة تتميز بتقديمها للمحتوى التعليمي والترفيهي وبعرضها للمحتوى دون حدوث أي تقطيع أو تشفير بشكل مجاني.