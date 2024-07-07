مبروك للجميع .. موقع نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2024 عبر بوابة التعليم الفني ونتيجة نت

موقع نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2024 من المواقع التي يتجه إليها كل طلبة التعليم الفني في محافظات مصر، حيث يعد التعليم الفني من التعليم المتوسط في منظومة التعليم المصري، حيث يمكن أن يكتفي بعض الطلاب بهذا الجزء من التعليم، ولكن هناك من يهتم باستكمال مسيرة التعليم والالتحاق بالجامعة، وجميعهم يشعرون بهذه المشاعر القلقة التي تتسلل إليهم بعد أداء الامتحانات، وتجعل الأيام أكثر طولًا.

موقع نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2024

موقع نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2024 يوفر على الطلاب وقت طويل يتم هدره في طرق الاستعلام التقليدية عن النتيجة، حيث بات الاستعلام من خلال المواقع الإلكترونية التي تتيحها الوزارة، أسهل طريقة توفر الوقت والجهد عن طريق قليل من الخطوات كما يلي:

التوجه نحو بوابة التعليم الفني .

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

بعد الدخول في الموقع الخاص بالتعليم الفني عليك الضغط على قائمة الاختيارات.

تجد في الاختيارات ” نتيجة الدبلومات الفنية “.

تجد في الموقع مجموعة من الاختيارات حدد منها أيقونة ” السنة الدراسية 2024 “.

بعد ذلك يتم التوجه إلى اختيار آخر حيث تحديد أي من التعليم الفني الذي تلتحق به ” زراعي أو صناعي أو فني أو تجاري “.

يجب الضغط عدد سنوات الدراسة في الدبلومات سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

اكتب اسم الطالب.

تأتي الخطوة الأخيرة من خلال اختيار ” عرض النتيجة “.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2024

يتم التوجه إلى موقع نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2024، في موعد ظهور النتيجة الذي تحدده وزارة التربية والتعليم في مصر، حيث يتم العمل في الكنترول خلال الأسبوع القادم بمجرد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وبالتالي تفصلنا أيام قليلة عن ميعاد ظهور النتيجة وينتهي قلق كل طالب بعد معرفة درجات كل المواد التي امتحنها.