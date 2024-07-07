بدون حظر نهائي تحميل واتساب عمر الوردي 2024 بمميزات واضافات جديده

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بدون حظر نهائي تحميل واتساب عمر الوردي 2024 بمميزات واضافات جديده

يعد تنزيل واتساب عمر الورد من أكثر الكلمات بحثا على جوجل حيث ان التطبيق حاز على اعجاب العديد من الأفراد ويتميز بواجهة سهلة ومميزة وكذلك سرعة التحميل ويوفر لك عدد كبير من الملصقات، كما يمكنك إجراء المراسلة وإرسال رسائل الصوتية والملفات والمستندات والفيديوهات بجودة عالية وبحجم كبير وإجراء المكالمات الجماعية لأي مكان في العالم لذلك سوف نعرض لكم طريقه تحميل واتساب عمر الوردي وما هي المميزات الجديدة التي يوفرها للمستخدمين.

كيفيه تنزيل واتساب عمر 2024

  • اضغط على رابط واتس اب عمر الوردي من خلال محرك البحث جوجل.
  • ثم اضغط على تنزيل وانتظر بعض الوقت واضغط على تثبيت.
  • ثم تقوم بفتح الوتساب وتسجيل حساب جديد من خلال رقم الهاتف ورمز التحقق بطريقة صحيحة.
  • ثم قم بوضع اسم وضبط الصورة والتوجه الى الاعدادات الواتساب لضبط حسابك كما تشاء.
  • وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع بإضافة الأصدقاء والدردشة معهم في أي وقت.

مميزات تطبيق واتساب عمر الورد

  • يوفر لك رسائل جماعية وتحميل حالات الواتس اب.
  • كما انه يوفر لك استخدام رقمين على نفس التطبيق وإدارتها بسهولة.
  • يسمح لك بخفض التطبيق من خلال كلمه المرور او بصمة الاصبع الاصدار الجديد.
  • يضم واجهة ذات لون جميل ويمكن أن تتحكم في ضبط خلفية للواتس اب.
  • يوفر لك امكانية تشفير المكالمات بين الطرفين.
  • وكذلك يوفر لك ارسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات ورؤيتها لمرة واحدة فقط.
  • كما يمكن أن ترى الرسائل المحذوفه من خبر المرسل دون أن يعلم بذلك وايضا ينطبق ذلك على الحلب.
  • ويمكنك ان تضع حاله طويلة أكثر من 30 ثانيه.

 

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
hana masoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
مميزات مخفية في واتساب الجديد 2024 اعرفها واستفيد منها