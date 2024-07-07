استقبلها وتابع أفلام كرتون جديدة .. تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 أقوى أفلام انيميشن

تصدر تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 محركات البحث الاجتماعي جوجل خلال الآونة الماضية وخصوصا مع حلول الإجازة الصيفية ويرغب العديد من الأمهات في تنزيل هذه القناة من أجل تسلية أطفالهم وضمان قضاء وقت ممتع لهم إذ تقدم محتوى متنوعًا وممتعًا مخصص للأطفال الصغار، بما في ذلك الأفلام الكرتونية وأفلام ديزني، بالإضافة إلى الأناشيد التعليمية والأغاني الترفيهية، وقد حرصت إدارة القناة على تخصيص تردد جديد لضمان جودة عالية للصورة وصوت واضح ومميز، وفيما يلي سنوضح تفاصيل تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية المشوقة وحلقات مغامرات توم وجيري مع طفلك عبر ضبط القناة على توم وجيري نايل سات 2024 الجديد:

التردد: 11345

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة المشاهدة: SD

كما وفرت قناة توم وجيري ترددًا خاصًا على العرب سات لتوسيع نطاق وصولها لمتابعيها في العالم العربي، يمكنك ضبط القناة عبر التردد التالي:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة المشاهدة: SD

باستخدام هذه الترددات، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري مع طفلكم والاستمتاع بمحتواها الممتع والترفيهي على مدار الساعة.

مميزات قناة توم وجيري 2024

وبعد أن اوضحنا تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد، نتطرق بعد ذلك إلى ذكر مميزات هذه القناة، ومنها: