أحلى افلام انيميشن ومسلسلات كرتونية.. تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد لمتابعة الحلقات الجديده

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد خلال الساعات الأخيرة إذ تعد هذه القناة من أهم القنوات التي تعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المخصصة للأطفال، وقد تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وازداد اهتمام الأطفال والطلاب بالقناة بشكل ملحوظ، مما جعل البحث عن ترددها أمرًا شائعًا على مختلف المواقع البحثية.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد

يعد تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد من أبرز الترددات الهامة خلال الأيام الماضية إذ علنت إدارة القناة عن التردد الخاص بها عبر صفحاتها الإلكترونية، ويمكن استقباله على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

وأما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

استقبال تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

تستطيع استقبال تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على القائمة من خلال ريموت الكنترول الخاص بالريسيفر.

اضغط على الخيار الخاص بالبحث عن القنوات.

حدد خيار البحث اليدوي من بين الخيارات المتاحة.

أدخل التردد الذي ذكرناه في المكان المخصص له.

بعد إدخال التردد، اضغط على زر موافق.

انتظر قليلاً حتى يقوم الجهاز بالبحث عن القناة.

عند العثور على القناة، اضغط على كلمة حفظ لحفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

ومن خلال هذه الخطوات، ستتمكن من ضبط قناة توم وجيري بسهولة على جهاز الاستقبال لديك، مما يتيح لأطفالك الاستمتاع بمشاهدة برامجهم الكرتونية المفضلة وكذلك أفلام الانيمشين طول اليوم.