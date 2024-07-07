الآن تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر 2024 قم بالاستعلام عنها

تحرص الحكومة الجزائرية على توفير المعاشات التي تتناسب مع جميع المواطنين المتقاعدين وتلبي احتياجاتهم الرئيسية، لذلك قامت بزيادة رواتب الأفراد المتقاعدين لعام 2024 كما أكدت الوزارة بأنها تسعى إلى زيادة هذه الرواتب بشكل دوري، ويأتي ذلك ضمن الخدمات المهمة التي تقوم الحكومة بتوفيرها للمتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها جميع دول العالم.

زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر

صرح وزير العمل فيصل بين طالب عن قيامه برفع رواتب معاشات الأفراد المتقاعدين، وتتراوح نسبة هذه الزيادة ما بين 10% حتى 15% حسب مبلغ المعاش، وإليكم هذه الزيادات كالتالي:

أصحاب المعاشات التي تعادل 15,000 دينار جزائري أو أقل من ذلك تكون معدل الزيادة لهم هي 15%.

أما بالنسبة للذين يحصلون على رواتب تتراوح ما بين 15,000 دينار جزائري حتى 25,000 دينار جزائري، فيكون معدل الزيادة في الرواتب وهو 13%.

بالنسبة للأفراد المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب فتتراوح ما بين 25,000 دينار جزائري حتى 35 ألف، فيكون معدل الزيادة في الرواتب لهم هي 12%.

أما بالنسبة للأفراد الذين يحصلون على معاشات ورواتبهم تتراوح ما بين 35,000 دينار جزائري حتى 42,000 دينار، فتصبح نسبة الزيادة في رواتبهم بمعدل 11%.

خطوات الاستعلام عن زيادات رواتب التقاعد

يستطيع جميع المتقاعدين الاستعلام عن مبلغ الرواتب في الجزائر بطريقة إلكترونية من خلال القيام بهذه الخطوات: