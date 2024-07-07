الان استعلم عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 “علمي و أدبي” جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية اليمنية moe-ye.net

قامت وزارة التربية والتعليم في اليمن بالإعلان عن اقتراب موعد إصدار نتائج الثانوية العامة لعام 2024، وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة للامتحانات قد اكتملت، وجاري الآن اعتماد النتائج من قبل السيد وزير التربية والتعليم، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة،و سيتم نشر النتائج على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات، كما سيتم إتاحة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر رسائل SMS، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن بكل سهولة ويسر.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024:

للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 إلكترونيًا، يمكن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور المتابعة على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات. وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الإدارة العامة للاختبارات.

البحث عن قسم “نتائج الثانوية العامة” أو ما شابه ذلك.

إدخال رقم الجلوس أو المعلومات المطلوبة للطالب/الطالبة.

الضغط على “استعلام” أو “عرض النتيجة”

للحصول على نتيجة الطالب/الطالبة.

هذه الخطوات ستمكن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من التحقق من نتائج الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا بسهولة وسرعة.

نتائج الثانوية العامة اليمن SMS

وبالإضافة إلى الاستعلام على المواقع الإلكترونية، أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى إمكانية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 عبر رسائل SMS. وذلك من خلال إرسال رسالة إلى الرقم 161 من التليفون الأرضي أو من خلال شبكة يمن 4G، بحيث تشتمل الرسالة على رقم جلوس الطالب. وسيتم الرد بعدها برسالة تشمل الدرجات التي حصل عليها الطالب.