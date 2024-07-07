خطوات سهلة لتسديد أقساط سكنات عدل 3 مع كشف المستحقين على الوحدات..!!

نظرا لاعتبارها أمرا بالغ الأهمية، قررت وكالة عدل الجزائرية إطلاق برنامج سكنات عدل 3 بهدف توفير سكن مناسب وبأسعار ميسرة للمواطنين الجزائريين، يأتي هذا البرنامج كخطوة إضافية لنجاح برامج عدل السابقة، ويسعى جاهدا لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين، وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاطلاع على مواعيد الإعلان عن المستحقين، والتعرف على كيفية تسديد أقساط سكنات عدل.

كيف تسدد أقساط سكنات عدل 3؟

عندما يتعلق الأمر بتسديد أقساط سكنات عدل 3، يتم ذلك وفقا لنظام الادخار السكني المقدم من قبل البنك الوطني للإسكان، يتم تحديد مدة السداد استنادا إلى الراتب الشهري الإجمالي للشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية، بالشروط التالية:

لأصحاب الرواتب العالية:

يتم دفع قسط شهري ثابت.

يطلب دفع قسط شهري إضافي مع المسكن قبل بلوغ سن الـ 70 عاما.

يجب تسديد باقي مبلغ المسكن دفعة واحدة عند بلوغ سن الـ 70 عاما.

لأصحاب الرواتب المنخفضة:

يتم دفع قسط شهري متناقص على مدار فترة أطول.

لا يطلب دفع قسط إضافي.

يجب تسديد باقي مبلغ المسكن دفعة واحدة عند بلوغ سن الـ 70 عاما.

ينبغي على الأشخاص المهتمين ببرنامج عدل 3 مراجعة شروط السداد المحددة والتأكد منها قبل التقديم، كما يمكن استخدام محاكاة سداد الأقساط المتاحة على موقع البنك الوطني للإسكان لتقدير قيمة القسط الشهري بدقة.

شروط التسجيل في البرنامج

يتوجب على المتقدمين لبرنامج سكنات عدل 3 استيفاء عدد من الشروط الأساسية، وهي كالتالي: