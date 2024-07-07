براتب خيالي.. وزارة الشباب والرياضة توفر وظائف جديدة 2024 لجميع المؤهلات.. أعرف أهم الشروط وكيفية التقديم

‏بسبب اهتمام وزارة الشباب والرياضة في مصر بعدد كبير من الشباب ورغبتها في تقليل عدد العاطلين قامت في الساعات القليلة الماضية بالإعلان عن طرح مجموعة من الوظائف بعضها يحتاج إلى مؤهلات دراسية عليا والبعض الآخر لا يحتاج إلى خبرة أو مؤهلات دراسية عليا وبسبب ذلك الأمر يتساءل عدد كبير من الشباب عن هذه الوظائف وشروط الإلتحاق بها وكيفية التقديم عليها وأيضا حرصت الوزارة على توضيح كافة الأمور أمام الشباب.

‏ وظائف وزارة الشباب والرياضة

‏بمرتبات كبيرة وخيالية أعلنت شركة العثيم التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن وجود وظائف عديدة بها مناسبة لجميع المؤهلات و أتاحت هذه الشركة فرص للتقديم من خلال المواقع الإلكترونية المطروحة والرسمية لها وبالإضافة إلى ذلك قامت بتخصيص موعد محدد يكون يوم واحد فقط للتقديم في المقر الرئيسي للشركة التي تتواجد في 91 شارع ترعة الزمر وذلك بجوار محطة مترو الجيزة تحديدًا أمام النساجون الشرقيون وذلك في اليوم الموافق 9 يوليو 2024 وتم تحديد ميعاد ثابت لاستقبال طلبات التقديم من 10:00 صباحا وحتى الرابعة عصرًا.

‏وظائف شركة العثيم

‏قامت شركة العثيم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن مجموعة من الوظائف المناسبة لجميع المؤهلات الدراسية لجميع الخبرات أيضا ومن أهم هذه الوظائف التي تم الإعلان عنها:

مدير خاص بالأغذية الجافة.

مدير فرع.

مدير مخصص للأغذية الطازجة.

موظفي كاشير.

موظف FMC.

مشرفين للممرات.

منسقين للمجمدات.

بائعين لقسم العطارة.

‏ بائعين في تخصص الخضراوات والفواكه.

‏وكذلك بائعين لقسم اللحوم.

محضر طلبيات.

موظفين للتوصيل.

سائقين فيسبا.

عمال أمن.

‏سائق لديهم رخصة مهنية.

‏مميزات العمل في شركة العثيم

‏هناك العديد من المميزات الخاصة بهذه الشركة: