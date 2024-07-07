بدء تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر شهر يوليو استعلم عن نسبة الزيادة الآن

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن زيادة رواتب التقاعد في الجزائر، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين المواطنين حيث تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة للأشخاص الذين وصلوا إلى رواتب التقاعد، وذلك من خلال زيادة الرواتب سنوياً أو بشكل دوري، سواء كانوا في القطاع المدني أو العسكري، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا كما سنذكر كذلك طريقة حساب رواتب المتقاعدين.

تطبيق زيادة رواتب التقاعد في الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية بشكل جاد إلى تحسين حياة للمواطنين الجزائريين من أجل عيش حياة كريمة، ومع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، تم القرار بزيادة رواتب المتقاعدين حيث أعلنت وزارة المالية أن الرواتب سيتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر، مع إمكانية مؤخرا او مسبقا في حال تزامن ذلك مع الإجازات الرسمية فإذا تمت زيادة الرواتب بنسبة 12% للمتقاعدين الذين يتقاضون راتب تقاعد يتراوح بين 25 إلى 35 ألف دينار، وبنسبة 10.25% للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشاً يتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار.

بينما إذا كان دخل الفرد يساوي أو يقل عن 15 ألف دينار، يزيد بنسبة 15٪، وعندما يكون بين 15 ألف و 25 ألف دينار، يزيد بنسبة 13٪.

الاستعلام عن نسبة الزيادة في رواتب المتقاعدين

من خلال الخطوات التالية استعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

التوجه إلى موقع وزارة المالية الجزائرية.

يجب تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط على رمز الاستعلام عن تقاعد المتقاعدين.

أدخل جميع بيانات المتقاعد بدقة.

في النهاية، انقر على زر البحث، وستظهر لك تفاصيل معاش المتقاعد.

شروط استحقاق رواتب المتقاعدين بالجزائر

أصدرت وزارة المالية الجزائرية بيان يحدد الشروط الضرورية لتأهيل المواطنين للحصول على معاش التقاعد، ويشمل هذه الشروط ما يلي: