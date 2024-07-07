“هيشوفوا كل أغاني لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات

نجحت قناة وناسة الفضائية في الآونة الأخيرة في لفت الأنظار إليها بفضل الأغاني المتميزة التي تُبثها عبر شاشتها، هذا الإقبال من قبل الجمهور أدى إلى زيادة الاستفسارات حول تردد القناة والسعي إلى تحميلها على التلفزيونات المنزلية، وذلك بسبب ما تتميز به من أغاني ترفيهية رائعة، إلى جانب المحتوى التعليمي الذي تقدمه، تجدر الإشارة إلى أن تردد قناة وناسة متاح على القمرين الصناعيين “عربسات” و”نايل سات”، مما يجعل من السهل متابعتها وما يميز هذه القناة هو قدرتها على المزج بين الترفيه والتعليم في آن واحد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأطفال والعائلات على حد سواء.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

قناة وناسة بيبي كيدز هي إحدى القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال الصغار وفي عام 2024، قامت القناة بتحديث تردداتها عبر القمرين الصناعيين الرئيسيين في المنطقة

على القمر الصناعي نايل سات، يبلغ التردد الحالي لقناة وناسة بيبي كيدز:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

بينما على القمر الصناعي عرب سات، تم تحديث التردد إلى:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي

كيفية إضافة قناة وناسة بيبي كيدز إلى جهاز التلفاز الخاص بك

تتميز قناة وناسة بيبي كيدز بمحتواها التعليمي والترفيهي المتنوع الموجه لفئة الأطفال الصغار وإذا كنت ترغب في إضافة هذه القناة إلى جهاز التلفاز الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: