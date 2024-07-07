وزارة التربية العراقية توضح … خطوات التسجيل فى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للطلاب المتفوقين للعام الدراسى 2024/2025

تعتبر مدارس المتفوقين في العراق مؤسسات تعليمية رائدة تهدف إلى استقطاب الطلاب الأكثر تميزًا علميًا وذهنيًا ومع اقتراب العام الدرسى الجديد 2024-2025، تبرز أهمية الاستعداد المسبق لاختبار التحصيلي الذي يمثل البوابة الرئيسية للقبول في هذه المدارس يتناول هذا المقال الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الاختبار، وآليات التقديم، فضلاً عن تقديم نصائح للاستعداد الأمثل للطلاب.

رابط التقديم على مدارس المتميزين العراق 2024/2025

أعلنت وزارة التربية في دولة العراق عن رابط التقديم الإلكتروني في مدارس المتميزين -للمتفوقين والمتفوقات- وذلك حرصاً منها على تطوير مواهب الطلاب في النظام التعليمي حيث تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة تساعد الطلاب على الإبداع والنمو في مسارهم الأكاديمي، وكذلك مساعدتهم في تحقيق أحلامهم. من خلال سطور هذا المقال، سنناقش كل التفاصيل المتعلقة بشروط التسجيل في هذه المدارس وخطوات التقديم فيها.

في البداية، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التربية العراقية .

بعد ذلك، يتعين الانتقال إلى قائمة الخدمات التي توجد في الصفحة الرئيسية.

من هذه القائمة يجب اختيار خيار “التسجيل في مدارس الطلاب المتفوقين”.

ثم تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالطالب والتأكد من صحتها.

بعد ذلك، ينبغي تحميل المستندات المطلوبة على الموقع.

أخيرًا، يجب الضغط على أيقونة “إرسال طلب التقديم”.

شروط التسجيل في مدارس المتفوقين

من أجل التسجيل في مدارس المتفوقين في دولة العراق، يجب أن تتوافر لدى الطلاب الشروط التالية:-