اشحن 3000 PUBG Mobile Uc.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 مجانا مضمونه 100% وامنه بدون حظر

تعتبر لعبه ببجي من الالعاب الشهيرة التي يقوم بتحميلها الكثير من الأشخاص حيث انها من الالعاب الاكثر بحثا نظرا لأنها توفر لك مغامرة مثيرة مع الاصدقاء ونجد العديد من اللاعبين دائما يبحثون عن طرق لشحن ارشادات التي تساعدهم في الفوز بسهولة في اللعبة وتوجد اكثر من طريقة لشحن شدات ببجي والحصول عليها، ولكن يجب عليك أن تتحرى الدقة في اختيار الطريقة المناسبة والمضمونه وسوف نعرض لك طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي لها خلال الفقرات التالية.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكنك الان شحن شدات ببجي من خلال الموبايل بطريقة مباشرة باتباع الخطوات التالية:

ابعت على موقع شحن شدات ببجي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وادخل رقمك اي دي في اللعبة بشكل صحيح وبعد ذلك اكتب كود الشحن في المكان الخاص.

ثم اضغط على شراء وقام بسداد قيمة السندات من خلال طريقة الدفع التي تتناسب معك وسوف يتم الشحن الشدات الى حسابك مباشرة

وسوف تتلقى رمز يمكنك أن تدخله في حسابك على اللعبه لكي تحصل على الشدات .

اسعار شدات ببجي

يمكن ان اعرض لكم اسعار شهادات ببجي والتي تختلف تبعا للعدد الذي سوف تختاره وقبل أن تدفع يجب ان تتعرف على السعر والتي تتمثل فيما يلي