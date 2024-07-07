هتاخد سكر وزيت ببلاش.. تسهيلات جديدة علي إضافة المواليد على بطاقة التموين ومن هي الفئات المستحقة

‏إضافة المواليد على بطاقة التموين‏، التموين هو واحد من أقوى وسائل الدعم المقدمة من جمهورية مصر العربية لجميع المواطنين المستحقين وفي الساعات القليلة الماضية تم إعلان من قبل الجهات المختصة عن توفير تسهيلات عديدة حتى يتمكن جميع المستفيدين من التموين من إضافة بعض الأفراد الجدد إلى بطاقات التموين أو إضافات المواليد حتى تمكنهم من الحصول على سلع إضافية وخبز إضافي أيضا مما يسهل عليهم الحياة في الظروف الصعبة التي يعيش فيها العالم كله وارتفاع الأسعار الذي يشهده الجميع.

‏إضافة المواليد على بطاقة التموين

‏أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية أنه لإضافة المواليد على بطاقة التموين يشترط أن البطاقة لا يزيد عدد أفرادها عن أربع أفراد وهذا من القواعد الرئيسية، ولكن في الساعات القليلة تم توضيح أن هذه الإضافة متاحة فقط للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة وفي حالة إذا كانت الأسرة متقدمة للحصول على المعاش ولم يتم النظر في أحوالها من قبل جهات المختصة بعد، يجب على الشخص المسؤول عن الأسرة أن يقوم بتقديم البحث الاجتماعي حتى يتمكن من إضافة المواليد على بطاقة التموين وهذا البحث يفيد بأن الأسرة مستحقة للدعم ولكن الجهات المختصة لازالت تبحث في أمرها.

‏الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

‏أكدت وزارة التموين أن جميع طلبات الأسر لإضافة المواليد يتم رفعها من وزارة التموين إلى مكتب التموين الخاصة بكل محافظة ومن دور كل مكتب أن يقوم بتوجيه الطلب إلى ديوان الوزارة، وقد ‏قامت وزارة التموين باختصاص مجموعة من الفئات لتتمكن من إضافة المواليد على بطاقة التموين حتى يتمكنوا من زيادة نسبة ومقدار السلع الموجودة على البطاقة وهذه الفئات هي: