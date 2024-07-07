نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 كيفية الاستعلام عن نتائج سلطنة عمان 2024 من خلال البوابة التعليمية وتطبيق ولي الأمر

في عصر التحول الرقمي شهد قطاع التعليم في سلطنة عمان خطوات واسعة نحو الأتمتة والإدارة الإلكترونية للخدمات التعليمية، وذلك لضمان استمرارية التعليم وزيادة فعاليته إحدى هذه الخطوات البارزة هي تطور الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، والتي من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في العام الدراسي ٢٠٢٤.

نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

يمكن للطلاب الاستعلام بكل سهولة عن نتائج طلاب عمان من خلال البوابة التعليمية،

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم العمانية

ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بالطالب أو حساب ولي أمره.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب ثم الضغط على زر إظهار نتائج الدراسة.

يتم اختيار السنة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب وعنوانه بشكل دقيق، ويجب أن يكون الاسم والعنوان خاليين من أي خطأ.

النقر على زر طلب النتيجة. ثم تظهر نتيجة الطالب على الشاشة بشكل مفصل.

نتائج طلاب عمان ٢٠٢٤ من خلال تطبيق ولي الأمر

من أجل الحصول على النتائج من خلال التطبيق كل ما عليك فعله هو السير على الخطوات التى سوف نعمل على توضيحها بالشكل الاتى :-

افتح متجر التطبيقات على جهازك سواء كان “جوجل بلاي” لأجهزة الأندرويد أو “آب ستور” لأجهزة الآيفون. استخدم محرك البحث داخل المتجر واكتب “تطبيق ولي الأمر” للعثور عليه. انقر على زر التحميل لبدء تنزيل التطبيق. بمجرد اكتمال التحميل، افتح التطبيق. قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول. اختر أيقونة “نتائج الطلاب” من القائمة المتاحة على الشاشة. حدد العام الدراسي المطلوب. أدخل اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به. ستظهر نتائج الطالب بشكل تفصيلي على الشاشة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الاطلاع على نتائج الطالب من خلال تطبيق “ولي الأمر”.

بوابة عمان التعليمية 2024

قدمت بوابة التعليم العمانية مجموعة متنوعة من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، ومن أبرز هذه الخدمات: