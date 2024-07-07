واتساب الذهبي التحديث الرهيب.. WhatsApp Gold اضافات كثيرة ومتنوعة في آخر إصدار

تطبيق واتساب يعد من أكثر التطبيقات استخدام من قبل العديد من الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، واتساب الذهبي يعد النسخة المعدلة من واتساب ويتيح التطبيق العديد من المزايا المتنوعة وليس هناك أي نسخ رسمية لهذا التطبيق، يرغب الكثير من الأشخاص معرفة أهم مميزات واتساب الذهبي ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بتحديث واتساب الذهبي تابعوا معنا.

تطبيق واتساب الذهبي 2024

تطبيق واتساب يستخدمه آلاف الملايين من الأشخاص حول العالم ويعد التحديث من الأمور الهامة ويقدم التطبيق العديد من المزايا من أبرزها مايلي:

التحديث الأخير يدعم خاصية تسريع تسجيلات الصوت.

يمكن للمستخدم تفعيل الوضع الليلي.

يدعم التطبيق خاصية تفعيل إخفاء مشاهدة الحالة.

التحديث يتوفر بخصوصية اكبر.

مزايا تطبيق واتساب الذهبي

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم أهم مزايا تطبيق واتساب الذهبي وهي:

يستطيع المستخدم وضع صورة مباشرة في الحالة من غير حفظ الصورة.

يعمل التطبيق على معاينة الصورة قبل أن يتم تنزيلها.

يمكن إرسال الرسائل الجماعية لأكثر من مجموعة واحدة.

يستطيع المستخدم مشاركة جهة الاتصال من غير معلومات عنها.

يمكن معاينة الملصقات وذلك قبل إرسالها.

عيوب الواتساب الذهبي

بعد أن وضحنا لكم أهم مميزات واتساب الذهبي سوف نوضح لكم عيوب تطبيق واتساب الذهبي والتي تتمثل فيما يلى: