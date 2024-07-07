وحش ريلمى الجديد .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Realme C 61 بالدول العربية

في ظل المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية تحاول شركات التكنولوجيا تقديم منتجات تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب لجذب أكبر عدد من المستخدمين حيث يعد هاتف Realme C61 من بين هذه الأجهزة التي تستهدف الفئة المتوسطة مقدما مزيجا من المواصفات الجيدة والتكلفة المعقولة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال عيوب ومواصفات الهاتف تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مواصفات هاتف Realme C 61

هاتف Realme C61 يأتي بتصميم مميز ومواصفات قوية تناسب فئة الهواتف المتوسطة والتي تتمثل في الآتي:

الجهاز مزود بشاشة IPS LCD بقياس 6.78 بوصة بدقة 720 x 1600 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ومعدل تحديث 90 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T612 ثماني النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز مما يجعله قادرا على أداء المهام اليومية بكفاءة.

يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

بطارية الجهاز بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن عبر منفذ USB Type-C مما يضمن عمر بطارية طويل خلال الاستخدام اليومي.

من ناحية الاتصال يدعم الهاتف شريحتي SIM بتقنية 4G، وWi-Fi 5، و Bluetooth 5.0 ونظام تحديد المواقع GPS مع A-GPS وGlonass.

الهاتف مقاوم لرذاذ والغبار بمعيار IP54 مما يجعله مناسبا للاستخدام في ظروف متنوعة.

عيوب هاتف Realme C 61

رغم أن هاتف Realme C61 يأتي بمواصفات جيدة للفئة المتوسطة إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم إليك أبرز هذه العيوب:

دقة الشاشة 720×1600 بكسل قد تكون غير كافية للبعض خاصة إذا كانوا معتادين على شاشات بدقة Full HD أو أعلى.

معالج Unisoc T612 جيد للأعمال اليومية والاستخدام الخفيف لكنه قد يواجه صعوبة مع التطبيقات الثقيلة أو الألعاب التي تتطلب أداء عاليا

الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل قد تكون أقل من المتوقع لمستخدمي السيلفي ومحبي التصوير.

سعر هاتف Realme C 61

يختلف سعر الهاتف باختلاف البلد والمتاجر على سبيل المثال يبلغ سعر الهاتف حوالي 160 دولارا أمريكيا في الأسواق العالمية.