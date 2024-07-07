خليك معاها هتكون في الملعب.. تردد قنوات بي ان سبورت 2024 Bein Sport HD بأعلي جودة علي جميع الأقمار الصناعية

تردد قنوات بي ان سبورت، تعتبر قناة بي ان سبورت واحدة من القنوات الرياضية الأشهر في الوطن العربي والشرق الأوسط كله حيث تعمل القناة على بث البطولات العالمية والعربية وأهم البطولات في الشرق الأوسط، حيث تعتمد القناة على أستوديو تحليلي رائع من أكبر المحللين وخبراء كرة القدم لذلك فانها من القنوات الرياضية الاكثر بحثا واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة بين سبورت في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قنوات بي ان سبورت

يرغب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة تحديث تردد قناة بين سبورت وذلك لمتابعة البطولات العالمية والمحلية كما تعرض القناة أستديو تحليلي وبرامج تحليلية وذلك لتحليل البطولات الخاصة بكرة القدم ويمكن متابعة القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات نايل سات التردد 12264 12245 معامل الترميز 27500 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2 3/4 الأستقطاب رأسي رأسي

تردد قنوات بي ان سبورت على العرب سات

كما يمكنك ايضا تنزيل قناة بي ان سبورت من خلال ترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات ويأتي هذا التردد على النحو التالي:

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قنوات بي ان سبورت علي سهيل سات

تهتم شبكة بي إن أن تقوم ببث ترددها عبر الأقمار الصناعية المختلفة حيث يأتي تردد القناة عبر، القمر الصناعي سهيل سات كالتالي:

القمر الصناعي سهيل سات سهيل سات التردد 11547 11585 معامل الترميز 27500 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2 3/2 الأستقطاب رأسي رأسي

تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد

مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس هي مجموعة أطلقتها شبكة بي إن سبورت حيث تتكون من ثلاث قنوات يتم من خلالها عرض أهم البطولات العالمية والدولية التي تلقى أهمية وشعبية كبيرة ويأتي تردد قناة بي ان سبورت ماكس الجديد على النحو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1

يأتي تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 على النحو التالي:

التردد: 12604

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة:HD

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2

بينما يمكن تنزيل تردد قناة بي ان سبورت ماكس 2 من خلال الاحداثيات التالية:

التردد: 12245

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ:2/3

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة:HD

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 3

يأتي التردد الخاص بقناة بي ان سبورت ماكس 3 كالتالي: