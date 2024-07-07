ما هي حالات تطبيق نظام الدراسة البديل لنظام الدراسة الحضورية للعام الدراسي القادم 1446؟.. التعليم السعودية تجيب

نظام الدراسة البديل لنظام الدراسة الحضورية، كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن التغيرات الاستراتيجية في الوزارة وذلك وفقاً لخطة تنظيم العملية التعليمية وحسب احتياجات الطلاب وفقاً لما ذكره المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم وتتضمن التغيرات إجراء تحديث في تحويل نظام العملية الدراسية إلى نظام الدراسة عبر الإنترنت ما يعرف بالدراسة عن بعد وذلك اعتباراً من العام الدراسي 1446هـ ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعوا معنا.

نظام الدراسة البديل لنظام الدراسة الحضورية للعام الجديد

أوضحت وزارة التعليم عن الحالات التي يتم فيها تطبيق نظام الدراسة الجديد وهو الدراسة عن بعد وتتضمن الحالات ما يلي:

في حالة وجود أمطار غزيرة وسيول تعيق عملية السير ولا يستطيع الطلاب الوصول إلى المدرسة بأمان فيتم تحويل الدراسة لنظام الدراسة عن بعد وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب.

كذلك في حالة انتشار الأمراض المعدية مثل جائحة كورونا يتم اللجوء لنظام الدراسة عن بعد.

حالات الطوارئ التي تتطلب إخلاء الطلاب من المدارس ويتم وتعطيل الدراسة.

آلية الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي

في حالة تحويل الدراسة إلى نظام الدراسة عن بعد يتم ذلك من خلال منصة مدرستي الإلكترونية لإثبات حضور المعلمين والطلاب وذلك في ظل سعي الحكومة السعودية إلى التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: