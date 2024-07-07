اضبطها الان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار النايل سات والعرب سات

تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 والتي تعد من أشهر القنوات العلمية والوثائقية المميزة، التي يرغب في مشاهدتها الكثير من المشاهدين من مختلف الأعمار، تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي محتوى علمي وترفيهي، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية المقدمة والمصورة بشكل احترافي من الغابات مع الحيوانات المفترسة، ومن قلب المطارات الدولية لضبط أكبر عمليات التهريب وغيرها من البرامج الأخرى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

يمكنك الآن أن تقوم بضبط تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو ما يكون على النحو التالي:

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر نايل سات:

تردد القناة: 11411

معدل الترميز: 3000.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر العرب سات:

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من اشهر القنوات الفضائية التي حظت بنسبة عالية جدا من المشاهدة، وذلك على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى هادف يتلاءم مع جميع أفراد الأسرة، ويمكنك مشاهدتها على مدار 24 ساعة دون أي توقف أو تشفير أو اشتراكات شهرية محتواها متميز مثل البرامج الآتية.