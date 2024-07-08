بشكل رسمي .. بدء تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين في شهر يوليو 2024

العديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن زيادة رواتب المتقاعدين في العام 2024 حيث تهدف الحكومة العراقية إلى تلبية احتياجات المواطنين الذين يعتمدون على دخلهم من التقاعد، لمساعدتهم في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة وتحسين وضعهم الاجتماعي تقدم وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد في العراق، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق كن خلال اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع وزارة المالية الرسمي في العراق.

يرجى إضافة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالمقاعد.

تأكد من دقة البيانات المدرجة.

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وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو على النحو التالي:

يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر جديد.

وفقًا للتقويم الهجري، إذا كانت المواعيد تتزامن مع أيام عطلة رسمية، سيتم تحديد مواعيد بديلة للتقديم أو التأجيل.

بالنسبة لدفع الرواتب المستحقة لشهر يوليو، يجب أن نذكر أن الأول من يوليو يوافق يوم الاثنين، وهو يوم عمل في العراق، وأيضًا هو الخامس والعشرين من شهر ذو الحجة لعام 1445.

يبقى حوالي تسعة أيام قبل وقت توزيع الرواتب.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية العراقية بزيادة رواتب المتقاعدين وفقا للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد من خلال زيادة قيمة الرواتب بمقدار ١٠٠ ألف دينار عراقي، بهدف تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وزيادة القدرة الشرائية يهدف الإجراء إلى توفير حياة مالية مستقرة للمستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز المساواة والعدالة بين جميع المواطنين.